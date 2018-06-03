بالفيديو.. زيارة ولي العهد للأمير مقرن تكذب رواية تنظيم الحمدين

علي القحطاني (صدى):

تأكيدا للخبر المنشور في صدى الأسبوع الماضي بعنوان ” جولات ولقاءات الأمير محمد بن سلمان تدحض شائعات تنظيم الحمدين “، ظهر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – في مقطع فيديو تم تداوله اليوم للحظة زيارته سموه لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله ويرافقة ابنه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن محمد بن سلمان.

ويأتي المقطع كاشفا لكذبات الحمدين التي ترددت في الآونة الأخيرة حول خضوع ولي العهد لجراحة تكميم معدة ،وهو أمر عارٍ تماما من الصحة.

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