بالفيديو.. زيارة ولي العهد للأمير مقرن تكذب رواية تنظيم الحمدين
تأكيدا للخبر المنشور في صدى الأسبوع الماضي بعنوان ” جولات ولقاءات الأمير محمد بن سلمان تدحض شائعات تنظيم الحمدين “، ظهر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – في مقطع فيديو تم تداوله اليوم للحظة زيارته سموه لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله ويرافقة ابنه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن محمد بن سلمان.
ويأتي المقطع كاشفا لكذبات الحمدين التي ترددت في الآونة الأخيرة حول خضوع ولي العهد لجراحة تكميم معدة ،وهو أمر عارٍ تماما من الصحة.
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جولات ولقاءات الأمير ” محمد بن سلمان ” تدحض شائعات ” تنظيم الحمدين “
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1214 ] نشر منذ 1 ساعة
ما ضير الأسود من نعيق الغربان….
الأسد يبقى ملك بأفعاله… والغراب غراب وان على نعيقه
qlq[ عدد التعليقات: 2468 ] نشر منذ 1 ساعة
يالبى الاحترام يالبى التقدير يالبى السمو في الاخلاق واحترام الكبير
فديتكم كلكم
رمضان مبارك[ عدد التعليقات: 257 ] نشر منذ 24 دقيقة
دروس كبيرة تقدمها هذه الأسرة الملكية العريقة يوماً بعد يوم في الحب والاحترام والتآخي والتلاحم وفي احترام الصغير للكبير ورحمة الكبير للصغير، سمو إستثنائي بكل ما تحمله هذه الكلمه من معاني