وزير الثقافة يبدأ مهامه بزيارة تفقدية للهيئة

عادل الحربي (صدى):

قام الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، مساء السبت، بزيارة تفقدية للهيئة العامة للثقافة التقى خلالها بفريق العمل في الهيئة.

واطلع وزير الثقافة على تقرير مفصل عرضه الرئيس التنفيذي للهيئة، ركّز خلاله على مبادرات الهيئة وأهم منجزاتها منذ بداية انطلاقتها حتى تاريخه.

وتأتي هذه البادرة انطلاقًا من حرصه بعد الثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيرًا للثقافة لمتابعة مجريات العمل في الجهات المعنية بالشأن الثقافي في المملكة.