بالفيديو .. ” الهويش”: اختفائي عن الساحة الفنية أسميته فترة الحزن

نورة الشهري (صدى):

أكد الفنان والإعلامي الشاب ” هشام الهويش”، اليوم السبت، أن فترة إختفائه الضبابية عن الساحة الفنية والتي وصلت حوالي 4 سنوات، كانت بالنسبة له سنوات الحزن.

وكشف ” الهويش”، أن علاقته بقناة MBC إنتهت بإيميل، وأوضح أنه لم يحدث أي نوع من أنواع الخلافات، ولكنه في صباح أحد الأيام فوجئ بتلقيه إيميل بعدم تجديد التعاقد.

وأضاف ” الهويش”، خلال استضافته مع الإعلامي ” علي العلياني” ببرنامجه ” مجموعة إنسان”، أنه لا بد أن يكون للإنسان خطة بديلة في حياته وهذه نصيحة أقدمها لكل الناس.