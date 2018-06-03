بالفيديو .. ” الهويش”: اختفائي عن الساحة الفنية أسميته فترة الحزن
أكد الفنان والإعلامي الشاب ” هشام الهويش”، اليوم السبت، أن فترة إختفائه الضبابية عن الساحة الفنية والتي وصلت حوالي 4 سنوات، كانت بالنسبة له سنوات الحزن.
وكشف ” الهويش”، أن علاقته بقناة MBC إنتهت بإيميل، وأوضح أنه لم يحدث أي نوع من أنواع الخلافات، ولكنه في صباح أحد الأيام فوجئ بتلقيه إيميل بعدم تجديد التعاقد.
وأضاف ” الهويش”، خلال استضافته مع الإعلامي ” علي العلياني” ببرنامجه ” مجموعة إنسان”، أنه لا بد أن يكون للإنسان خطة بديلة في حياته وهذه نصيحة أقدمها لكل الناس.
هشام الهويش : أنا عندي نوعين من الجمهور .. مريت بمرحلة حزن.#مجموعة_إنسان #ابوالهش_في_مجموعة_إنسان pic.twitter.com/12iJ4AEWpV
— مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) ٢ يونيو ٢٠١٨
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