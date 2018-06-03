وفاة شخض وإصابة آخرين بسبب جمل سائب

إبراهيم الزهراني(صدى):

شهدت سويسية الباحة – طريق تربة الخيالة ،مساء السبت، حادث تصادم أدى إلى وفاة عشريني وإصابة اثنين آخرين ، بعد اصطدام مركبتهم بجمل سائب.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، أنه ورد بلاغ لغرفة العمليات بالحادث، أنه عند الوصول للموقع تبين وجود ثلاث إصابات، إصابة خطيرة في الرأس، وبالوصول للمستشفى تم عمل إنعاش قلبي ، ثم أعلنت وفاته.

وأشار إلى وجود إصابة أخرى بسيطة في الكتف ويبلغ من العمر 23 سنة تم التعامل معهم من قِبل فرقة الهلال الأحمر بمعشوقة وتم إسعافها إلى مستشفى قياء العام، والإصابة الثالثة نقلت عن طريق المواطنين قبل وصول الفرقة للموقع.