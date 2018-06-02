النيابة العامة تقرر الإفراج المؤقت عن 8 متهمين بالتعاون مع أفراد معادين للمملكة

نايف السالم(صدى):

قررت النيابة العامة الإفراج المؤقت بحق 8 متهمين منهم 5 نساء و3 رجال، من 17 متهماً في قضية التواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة .

ويذكر أنه تم القبض على عدد من الأشخاص بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية.

وبلغ عدد الموقوفين في هذه القضية 17 شخصاً صدرت أوامر إفراج مؤقت بحق 8 متهمين 5 نساء، 3 رجال ، لحين استكمال إجراءات التحقيق، فيما يستمر إيقاف تسعة متهمين 5 رجال، 4 نساء ، وذلك بعد توافر الادلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.