النيابة العامة تقرر الإفراج المؤقت عن 8 متهمين بالتعاون مع أفراد معادين للمملكة
قررت النيابة العامة الإفراج المؤقت بحق 8 متهمين منهم 5 نساء و3 رجال، من 17 متهماً في قضية التواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة .
ويذكر أنه تم القبض على عدد من الأشخاص بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية.
وبلغ عدد الموقوفين في هذه القضية 17 شخصاً صدرت أوامر إفراج مؤقت بحق 8 متهمين 5 نساء، 3 رجال ، لحين استكمال إجراءات التحقيق، فيما يستمر إيقاف تسعة متهمين 5 رجال، 4 نساء ، وذلك بعد توافر الادلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.
خديجة[ عدد التعليقات: 989 ] نشر منذ 15 دقيقة
أعداء المملكة والمحاربين لإصلاحات مولاي خادم الحرمين وسمو ولي العهد كثر وان شاالله بنطهر أرضنا الطاهرة منهم .. ولكن رحمة قيادتنا الرشيدة عظيمة
ملك[ عدد التعليقات: 989 ] نشر منذ 10 دقائق
الله يقوي قيادتنا الرشيدة على محاربة أعداء المملكة والخونة والمتأمرين، إن الله لينزع بالسلطان مالا ينزع بالقرآن