الإعلام البيروفي: ” السهلاوي ” يثقل مباراة السعودية
ذكرت عدد من ” التقارير الصحفية ” بوسائل الإعلام البيروفية، اليوم السبت، أن المباراة ضد السعودية ليست الأقوى، ولكن لن تكون نزهة أيضًا.
وأشارت ” التقارير ” ، إلى أن المنتخب السعودي يملك هداف العالم في التصفيات وهو مهاجم نادي ” النصر ” اللاعب ” محمد السهلاوي ” مما يزيد ثقل للمباراة ويجعل منتخب البيرو غير مستهين باللقاء.
عبدالله[ عدد التعليقات: 788 ] نشر منذ 21 دقيقة
يا عزيزي…السهلاوي لازم تحط له الكوره قدام المرمى علشان يسجل.
وهذا يعني استهلاك كل لاعبي الوسط من اجل ايصال الكره للمهاجم.
بينما يستطيع فهد المولد خلق فرصه لنفسه والمراوغه للدخول باتجاه المرمى.
نفس السبب اللي جعل برشلونه يفكر في الاستغناء عن لويس سواريز. قالوا انه يستهلك ميسي اكثر من اللازم لايصال الكره له لكي يسجل.
AHmed[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 17 دقيقة
ودي اصدق بس