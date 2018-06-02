الإعلام البيروفي: ” السهلاوي ” يثقل مباراة السعودية

ماجد محمد(صدى):

ذكرت عدد من ” التقارير الصحفية ” بوسائل الإعلام البيروفية، اليوم السبت، أن المباراة ضد السعودية ليست الأقوى، ولكن لن تكون نزهة أيضًا.

وأشارت ” التقارير ” ، إلى أن المنتخب السعودي يملك هداف العالم في التصفيات وهو مهاجم نادي ” النصر ” اللاعب ” محمد السهلاوي ” مما يزيد ثقل للمباراة ويجعل منتخب البيرو غير مستهين باللقاء.