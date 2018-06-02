ضبط مصنع كبير للخمور يديره وافد مخالف بالخرج

حمود العنزي(صدى):

تمكنت دوريات الأمن في الخرج، اليوم السبت، من ضبط مصنعاً للخمور من أكبر المصانع في المحافظة، يديره وافد مخالف لنظام الإقامة والعمل، بعد إحباط عملية توزيع كميات جاهزة بلغ عددها ٤١٠ قارورة ماء لتر، و٢٩ برميل كبير خمير تحت التجهيز.

وأكدت مصادر إعلامية على أنه تمت مداهمة الموقع الذي اتخذ من وادي الثليماء للصرف الصحي مكاناً لتجهيز الخمور ، وعُثر على مدير المصنع وهو في حالة سكر ، حيث حاول مقاومة رجال بالساطور ، إلا أنهم تمكنوا من السيطرة عليه وإيقافه.