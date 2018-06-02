نائب أمير نجران ينقل تحيات القيادة الرشيدة لرجال حرس الحدود

واس(صدى):

نقل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، وتحيات سمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة نجران إلى ضباط وأفراد حرس الحدود، المرابطين على الشريط الحدودي ، وذلك خلال جولة سموه الميدانية مساء اليوم.

وشارك سموه ضباط وأفراد حرس الحدود المرابطين طعام الإفطار وصلاة المغرب في إحدى النقاط الحدودية المتقدمة، فيما اطلع على الإمكانات المتطورة التي وفرتها القيادة الرشيدة – أيدها الله – لحرس الحدود ودعمه بالطاقات البشرية المؤهلة والمدربة.

واستمع سموه خلال جولته إلى إيجاز عن المهام التي ينفذها رجال حرس الحدود بالتنسيق والتكامل مع المرابطين من رجال وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني قدمه قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء ركن عبدالله بن حمد الذويخ.

ونوه الأمير تركي بن هذلول في ختام الجولة, ببسالة وشجاعة رجال حرس الحدود، وكفاءة منسوبي القوات العسكرية المرابطة على الحدود، التي كان ومازال لأعمالهم البطولية وتضحياتهم الكبيرة الفضل بعد الله في دحر العدو، دفاعاً عن الدين ثم الوطن ، وردع كل من يحاول المساس بأمن هذه البلاد، داعيًا الله أن يحفظهم وينصرهم ويثبت أقدامهم ، ويتغمد الشهداء الأبرار بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته ، وأن يشفي المصابين ، ويديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وولاة أمرها.