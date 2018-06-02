بالفيديو.. أمن الطرق ينجح في إنقاذ مواطن فقد سيطرته علي المركبة لمسافة كبيرة
أنقذ رجال أمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، حياة مواطن علق عليه مثبت السرعة بسيارة من نوع ” جمس تاهو 2008 ” ، بعد أن قطعت به مسافة 120 كيلومترًا، بدون وقوع حادث.
فيما نجح رجال ” أمن الطرق ” ، في التعامل مع الحالة من بدايتها، بعد مطار الملك عبدالعزيز بجدة، تجاه طريق ينبع، وفسح المجال أمام المركبة بدورية أمامه ودورية تغطية خلف السيارة حتى تمت السيطرة على السيارة واستيقافها قبل رابغ، وبدون أي حوادث إصطدام.
وقام ” رجال الأمن ” ، بالتهيئة النفسية واحتواء قائد المركبة بعد توقفه عقب إصابته بحالة من الانهيار العصبي.
فهد[ عدد التعليقات: 538 ] نشر منذ 53 دقيقة
الحمد لله ع السلامة
طلال[ عدد التعليقات: 989 ] نشر منذ 47 دقيقة
الحمدلله , حمدلله علي سلامته
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4414 ] نشر منذ 43 دقيقة
الحمد لله على السلامه
والله اني دايم استخدم مثبت السرعه
لكن باذن الله من الان راح اترك استخدامه نهائيا
بالرغم انه مريح للسائق لكن السلامه اهم باذن الله
نهى[ عدد التعليقات: 538 ] نشر منذ 38 دقيقة
الله يعطيكم العافية