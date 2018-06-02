الأمير فيصل المشاري : الأوامر الملكية تهدف إلى التطوير المستمر للوزارات

واس(صدى):

أكد صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري رئيس هيئة تقويم التعليم, أن الأوامر الملكية الكريمة التي صدرت تهدف إلى تعزيز التنمية، والتطوير المستمر للوزارات والاستفادة من كفاءات أبناء هذا الوطن لرفع مستوى الأداء وتحقيق التنمية لمملكتنا الحبيبة.

وأشار سموه إلى الرعاية الكريمة التي توليها القيادة للحرمين الشريفين بإنشاء هيئة ملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة تعنى بكل ما يخدم ضيوف الرحمن ويحقق لهم مزيداً من الراحة والاطمئنان, سائلاً الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهد الأمين – حفظهما الله – وأن يبارك في جهودهما وأن يديم على بلادنا النماء والرخاء.