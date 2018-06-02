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مقتل القيادي الحوثي صالح بن عريج إثر غارة للتحالف في صعدة

مقتل القيادي الحوثي صالح بن عريج إثر غارة للتحالف في صعدة
فهمي محمد(صدى):

قتل القيادي في ميليشيات الحوثي الإيرانية صالح بن عريج في صعدة، إثر غارة لتحالف إعادة الشرعية في اليمن.

وقالت مصادر إعلامية اليوم السبت، إن الجيش اليمني، تقدم في مديرية كتاف بصعدة بغطاء من طيران التحالف.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 910 ] نشر منذ 58 دقيقة

عقبال الراس الكبير عبدالملك الحوثي

[ عدد التعليقات: 989 ] نشر منذ 57 دقيقة

سيسقطون واحدا تلو الاخر بإذن الله

[ عدد التعليقات: 444 ] نشر منذ 56 دقيقة

الحمد لله حمدا كثيرا ، بدأ العد التنازلي لسقوط الحوثي

[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 54 دقيقة

هيدا القيادي الإرهابي وبكل الحالات لجهنم ابن الحرام

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