مقتل القيادي الحوثي صالح بن عريج إثر غارة للتحالف في صعدة

فهمي محمد(صدى):

قتل القيادي في ميليشيات الحوثي الإيرانية صالح بن عريج في صعدة، إثر غارة لتحالف إعادة الشرعية في اليمن.

وقالت مصادر إعلامية اليوم السبت، إن الجيش اليمني، تقدم في مديرية كتاف بصعدة بغطاء من طيران التحالف.