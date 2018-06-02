مقتل القيادي الحوثي صالح بن عريج إثر غارة للتحالف في صعدة
قتل القيادي في ميليشيات الحوثي الإيرانية صالح بن عريج في صعدة، إثر غارة لتحالف إعادة الشرعية في اليمن.
وقالت مصادر إعلامية اليوم السبت، إن الجيش اليمني، تقدم في مديرية كتاف بصعدة بغطاء من طيران التحالف.
ماجد[ عدد التعليقات: 910 ] نشر منذ 58 دقيقة
عقبال الراس الكبير عبدالملك الحوثي
طلال[ عدد التعليقات: 989 ] نشر منذ 57 دقيقة
سيسقطون واحدا تلو الاخر بإذن الله
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 444 ] نشر منذ 56 دقيقة
الحمد لله حمدا كثيرا ، بدأ العد التنازلي لسقوط الحوثي
خديجه[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 54 دقيقة
هيدا القيادي الإرهابي وبكل الحالات لجهنم ابن الحرام