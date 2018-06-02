  • السبت 2

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. فتح باب التسجيل في كلية المسجد النبوى للعام الدراسي الجديد

فتح باب التسجيل في كلية المسجد النبوى للعام الدراسي الجديد

فتح باب التسجيل في كلية المسجد النبوى للعام الدراسي الجديد
نايف السالم(صدى):

كشفت كلية المسجد النبوي عن موعد بدء التسجيل إلكترونياً للطلاب والطالبات للعام الدراسي 1439- 1440هـ وذلك في يوم 3 ذي القعدة من العام الحالي، مشيرة إلى أن التسجيل للطلاب سيكون في خمسة أقسام علمية هم ؛ قسم القرآن وعلومه، وقسم الشريعة، وقسم السنة وعلومها، وقسم العقيدة وقسم اللغة العربية.

وأوضحت الكلية أن التسجيل في قسم الطالبات يقتصر على قسم الشريعة ، وخاطبت الراغبين في التقديم التعرف على شروط القبول ونظام الدراسة في الكلية من خلال زيارة موقعها الإلكترونى من هنا.. ، وحسابها على تويتر ‎@info_fopm .


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *