فتح باب التسجيل في كلية المسجد النبوى للعام الدراسي الجديد

نايف السالم(صدى):

كشفت كلية المسجد النبوي عن موعد بدء التسجيل إلكترونياً للطلاب والطالبات للعام الدراسي 1439- 1440هـ وذلك في يوم 3 ذي القعدة من العام الحالي، مشيرة إلى أن التسجيل للطلاب سيكون في خمسة أقسام علمية هم ؛ قسم القرآن وعلومه، وقسم الشريعة، وقسم السنة وعلومها، وقسم العقيدة وقسم اللغة العربية.

وأوضحت الكلية أن التسجيل في قسم الطالبات يقتصر على قسم الشريعة ، وخاطبت الراغبين في التقديم التعرف على شروط القبول ونظام الدراسة في الكلية من خلال زيارة موقعها الإلكترونى من هنا.. ، وحسابها على تويتر ‎@info_fopm .