حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد

حمود العنزي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك ،الجوف ،المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية، غدًا الأحد.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشمالية لمنطقتي الحدود الشمالية والشرقية وأجزاء من منطقة الرياض. مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير وكذلك على منطقة نجران.