لندن(صدى):

مسلم يطالب ” ماي ” بتحقيق حول انتشار الإسلاموفوبيا بحزب المحافظين

أعلنت صحف بريطانية أن العضو المسلم بحزب المحافظين البريطاني لورد شيخ، طالب رئيسة الوزراء البريطانية ورئيسة الحزب ” تيريزا ماي ” بفتح تحقيق داخلي في الحزب حول انتشار الإسلاموفوبيا في أروقته.

وذكرت التقارير الصحيفة أن لورد شيخ أرسل خطابًا إلى ماي، دعاها فيه إلى النظر في هذا الموضوع، واصفًا إياه بأنه ” محل مخاوف كبيرة من الأعضاء والمؤيدين المسلمين لحزب المحافظين ” .

وكشف شيخ في خطابه عن حملات انتخابية سابقة لأعضاء بالحزب، شنوا خلالها هجومًا على الإسلام والمسلمين، مؤكدًا في خطابه إلى ماي “أدعوكِ بصفتك رئيسة للوزراء أن تتخذي الخطوتين التاليتين فورًا: أولًا فتح تحقيق مستقل، حيث يجب أن نحقق في سلوكيات الإسلاموفوبيا وعزل تلك الحالات بسرعة، وثانيًا يجب على رئيسة الوزراء التواصل مع المجموعات الدعوية بالحزب مثل منتدى المسلمين المحافظين والدخول في حوار معها “.

ويأتي ذلك بعد أيام من دعوة المجلس الإسلامي في بريطانيا حزب المحافظين إلى فتح تحقيق حول الإسلاموفوبيا داخل الحزب.