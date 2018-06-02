أسود و نمور هاربة ترعب المواطنين بألمانيا

برلين(صدى):

تشهد مدينة لوينباخ الألمانية ، حالة من الذعر بين السكان ، عقب هروب حيوانات مفترسة من حديقة الحيوانات في المدينة .

حيث أعلنت اغلشرطة الألمانية ، عن قتلها لدباً بالرصاص بعد أن فر مع حيوانات مفترسة من الحديقة ، مٌشيره إلى أنه جاري البحث عن أسدين و3 نمور، حطمت أقفاص حظائرها في حديقة الحيوانات.

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن جميع الحيوانات الهاربة مازالت موجودة داخل أراضي الحديقة.

ورغم ذلك، أصدرت الشرطة تحذيرا للسكان بضرورة التزام منازلهم كإجراء احتياطي، لحين التأكد من عدم خروج الحيوانات المفترسة من الحديقة.