متطوعوا كشافة جدة يقدموا 4500 وجبة إفطار للمعتمرين في مطار الملك عبد العزيز يوميا

نايف السالم(صدى):

يحرص أفراد كشافة تعليم جدة على التطوع من أجل تقديم اكثر ٤٥٠٠ وجبة إفطار للصائمين وأكثر من ٥٠٠ عبوة مياه سقيا بواقع ١٠٥ ساعة عمل يوميا لخدمة ما يزيد عن ٥٠٠٠ معتمر وزائر يومياً للقادمين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي, إضافة إلى العديد من الخدمات الإنسانية ضمن مبادرات مشروع ” لبَّيك ” التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن بمشاركة ٦٠ كشافا و٨ قادة ومشرفين من كشافة تعليم جدة .

وصرح يحيى القحطاني مساعد مدير التعليم بمحافظة جدة أن المشروع حظي بتدشين سمو المحافظ وبتوجيه ودعم من المدير العام للتعليم محافظة جدة عبدالله الثقفي , لتعزيز روح العمل التطوعي والانتماء الوطني لدى الكشافة ، وإظهار الصورة المشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء لضيوف الرحمن ، إبراز الدور التربوي للكشافة.

ومن جانبه، قال عوض العتيبي مدير النشاط الطلابي بتعليم جدة إن الكشافة تُشارك في شهر رمضان في صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بعدة مبادرات إنسانية تطوعية لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين تتمثل في تجهيز وجبات الإفطار ، وتوزيع إفطار الصائمين ، وسقيا المعتمرين ، ونقل المسنين بالعربات ، وتوزيع الهدايا لضيوف الرحمن وغيرها من الخدمات التي تسهل على المعتمرين القادمين عبر المطار, لافتاً إلى أن المبادرة تهدف لتقديم خدمة نوعية لضيوف الرحمن من المعتمرين .

وفي سياق متصل، أفاد علي بن سالم العمري رئيس النشاط الكشفي المشرف على مشروع ” لبَّيك ” أن عدد المتطوعي يصل إلى 68 كشافاً وقائداً من كشافة تعليم جدة يوميا، مشيرًا إلى أن العمل اليومي يبدأ من بعد صلاة العصر يكون فيها الاستقبال والإعداد والتجهير لتوزيع الوجبات , ويستمر العمل إلى قبل صلاة العشاء بشكل يومي.