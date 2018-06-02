دنيا بطمة تكشف حقيقة توتر علاقتها بسميرة سعيد

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة خلال حلولها ضيفة بأحد البرامج ، عن العلاقة بينها وبين النجمة سميرة سعيد وحقيقة توتر العلاقة بينهما .

وقالت دنيا بطمة خلال البرنامج ، أن سبب توتر العلاقة بينها وبين النجمة سميرة سعيد هي أنها دعمت منافستها في الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب Arab Idol الفنانة المصرية كارمن سليمان.

وأضافت بطمة ، كانت سميرة تدعم كارمن يمكن لأنها عايشة في مصر وأصدقاءها هناك. فهي فنانة كبيرة ونفتخر بها وهي من أهرامات المغرب مثل نعيمة سميح وحياة الإدريسي ، لكنني فوجئت بموقفها على الرغم من أنه لم يضرني .