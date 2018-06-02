  • السبت 2

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. دنيا بطمة تكشف حقيقة توتر علاقتها بسميرة سعيد

دنيا بطمة تكشف حقيقة توتر علاقتها بسميرة سعيد

دنيا بطمة تكشف حقيقة توتر علاقتها بسميرة سعيد
أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة خلال حلولها ضيفة بأحد البرامج ، عن العلاقة بينها وبين النجمة سميرة سعيد وحقيقة توتر العلاقة بينهما .

وقالت دنيا بطمة خلال البرنامج ، أن سبب توتر العلاقة بينها وبين النجمة سميرة سعيد هي أنها دعمت منافستها في الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب Arab Idol الفنانة المصرية كارمن سليمان.

وأضافت بطمة ، كانت سميرة تدعم كارمن يمكن لأنها عايشة في مصر وأصدقاءها هناك. فهي فنانة كبيرة ونفتخر بها وهي من أهرامات المغرب مثل نعيمة سميح وحياة الإدريسي ، لكنني فوجئت بموقفها على الرغم من أنه لم يضرني .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *