رونالدو يبلغ زملاءه بـ ” قراره النهائي “

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية أن مهاجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، أخبر زملاءه بالفريق عن رغبته في الرحيل عن قلعة سانتياغو برنابيو، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول في كييف.

وقالت المصادر أن الأمر الذي فاجىء زملاء كريستيانو هو أن تلميح البرتغالي لهذا الأمر علناً، بمجرد انتهاء المباراة التي توج بعدها الريال بالتشامبيونز ليغ.

وأضافت أن رونالدو يرغب في تحسين راتبه مع “ الملكي ” ، الذي لا يبدو مستعداً لذلك، ويعتمد على قيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم 33 عاماً، الذي يبلغ مليار يورو، لمنع اللاعب من الرحيل.