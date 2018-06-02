الفيس بوك تحذف قسم Trending قريبًا

عادل الحربي(صدى):

كشفت شركة فيس بوك إنها تعتزم إزالة قسم Trending من موقعها، والذي يوجد لدى المستخدمين داخل الولايات المتحدة على الجانب الأيمن من موقع Facebook على أجهزة سطح المكتب ويعرض قصصًا إخبارية يناقشها الناس ويشاركونها بقوة، وتأتي هذه الخطوة لمحاربة الأخبار الكاذبة.

وصرح أليكس هاردمان، رئيس قسم الأخبار في فيس بوك، عبر المدونة الرسمية للشركة، قائلا: ” اكتشفنا من البحث أنه بمرورالوقت وجد الناس هذا القسم غير مفيد بشكل كبير، لذلك سنقوم بإزالة المؤشرات من فيس بوك الأسبوع المقبل ” . ومن جانبها، أشارت الشركة إلى أن النقرات التي يحصل عليها الناشرين الإخباريين من هذا القسم لا تزيد عن 1.5٪.

جدير بالذكر أن شركة فيس بوك طرحت قسم Trending في عام 2014، وتعرضت لانتقادات واسعة، بعد نشر قصص كاذبة أو مضللة عمدًا داخلها، وأفادت تقارير من Gizmodo عام 2016، أن العاملين في الفيس بوك يختارون أخبار متحيزة لفئة معينة لتظهر داخل هذا القسم.