رئيس الاتحاد السابق يوضح سبب زيارة ” عموري ” لجدة

نواف السالم(صدى):

كشف حمد الصنيع رئيس نادي الاتحاد السابق، عن سبب زيارة اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن ” عموري ” إلى جدة.

وأوضح ” الصنيع ” أن الزيارة لم تكن من أجل التفاوض من أجل الانتقال للاتحاد، لافتًا إلى أن زيارة عموري إلى جدة في الساعات الماضية كانت لأسباب شخصية وليس لها علاقة بالانضمام لصفوف العميد.

ومن الجدير بالذكر، إنه ارتبط اسم ” عموري ” بقوة بارتداء قميص نادي الاتحاد في الموسم المقبل وذلك مع اقتراب انتهاء عقد اللاعب مع ناديه العين بنهاية الشهر الجاري؛ حيث يحق له التفاوض مع أي نادي والتوقيع دون الحاجة للحصول على موافقة ناديه.