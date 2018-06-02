الماء والزبادي والعسل الأبيض حيل تساعدك للتخلص من الحموضة

أماني الغامدي(صدى):

صرح الدكتور محمد حلمي، استشاري السمنة والنحافة، أن الإصابة بالحموضة قد تجعل الشخص يشعر بألم حاد فى البطن ويصعب تحمله، بالإضافة إلى التعب والإرهاق الشديد الذي يجعله غير قادر على الحركة.

ونصح الدكتور محمد حلمي الأشخاص الذين يعانون من الحموضة بالقيام ببعض الحيل الهامة منها ؛ الابتعاد عن تناول الأطعمة المشبعة والغنية بالدهون، لأنها تزيد من الشعور بالحموضة ، عدم الذهاب للنوم فور تناول الطعام، بل تأجيله لمدة ساعتين، الإسراع فى تناول الطعام يسبب الحموضة، وأفضل الأشياء هى تناول الطعام ببطء.

وأضاف استشاري السمنة والنحافة أن تناول لـ5 واجبات من أهم الحيل التى تحمي الشخص من الشعور بالحموضة، وتجنب تناول المشروبات الغنية بالكافيين، والابتعاد عن تناول الأطعمة الحمضية .

وأكد الدكتور حلمي على ضرورة تناول الماء والزبادي والعسل الأبيض، باعتبارهم من أهم الحيل للتخفيف من الحموضة .