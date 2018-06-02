” الغذاء والدواء ” تحظر استيراد الخضار والفاكهة المجمدة من ولاية كيرالا الهندية

عادل الحربي(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بيانًا بقيامها بالحظر المؤقت لاستيراد الخضار والفاكهة المجمدة والمصنعة من ولاية كيرالا في الهند، وذلك اعتبارًا من تاريخ 1439/09/18هـ، بسبب تسجيل حالات إصابة بفيروس ” نيباه ” (NIPAH VIRUS) في الولاية.

وصرّحت الهيئة، اليوم السبت، أن قرار الحظر جاء بناءً على تقارير منظمة الصحة العالمية التي أوضحت أن حالات إصابة بفيروس ” نيباه ” (NIPAH VIRUS) سُجّلت في ولاية كيرالا الهندية، وأن المعلومات الأولية تُشير إلى أن العائل الرئيسي لهذا المرض هو خفاش الفاكهة.

وأوضحت أن الفيروس ينتقل من الخفاش إلى الفاكهة التي يتغذى عليها أو يلامسها من خلال الإفرازات المختلفة، كما تم تسجيل حالات انتقال لهذا المرض بين البشر، لافتةً إلى أن هذا الإجراء يأتي حرصًا على اتخاذ إجراءات احترازية لضمان سلامة ومأمونية المنتجات المستوردة.