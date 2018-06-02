بالصور.. مميزات جديدة لـ ” هيونداي سوناتا 2018 ” موديل منتصف العام

متابعات(صدى):

أزاحت هيونداي الستار عن سوناتا+ 2018 موديل منتصف العام بمزايا جديدة وتحديثات مختلفة لأنظمة مساعدة السائق وشبكة التهوية، كما ستحصل الموديلات الأغلى ثمنا على سقف بانورامي، وإضافة حزم تقنية جديدة لنسخ سبورت وLimited.

ويبدأ سعر سوناتا SEL+ في الولايات المتحدة من 24,585 دولار في الولايات المتحدة ( ما يعادل 92,000 ريال)، لتحصل نسخ SEL+ وسبورت+ على شبكة تهوية “ سبورت ” ونظام مزدوج للتحكم في المناخ وشحن لاسلكي للهواتف وخاصية تدفئة وتبريد المقود وإنزال وغلق نافذة السائق أوتوماتيكيا.

نسخة هيونداي سوناتا Unlimited 2018 الجديدة سيبدأ سعرها من 28,285 دولار (ما يعادل 106,000 ريال) بشبكة تهوية “ سبورت ” مع سقف بانورامي جديد.

وأخيرا، نسخة سوناتا Ultimate+ يبدأ سعرها من 30,595 دولار (115,000 ريال)، بينما يبدأ سعر سوناتا Limited 2.0T+ الأغلى ثمنا من 32,785 دولار (123,000 ريال).