خلال شهرين.. الدوائر الحكومية تودع الأوراق بعد استخدام ” اعتماد “

علي القحطاني(صدى):

صدر الأمر بتوجيه الوزارات والأجهزة الحكومية بإيقاف التعامل الورقي المتعلق بالإجراءات والأعمال المالية، وإتمام استخدام الخدمات الإلكترونية عبر منصة ” اعتماد ” خلال 60 يومًا.

ويمثل ذلك عهدًا جديدًا نحو ” رقمنة ” الأداء الحكومي، والارتقاء بعمل الأجهزة الحكومية وتحويلها إلى أجهزة تقنية ذكية قادرة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وصرّح رئيس مجلس الغرف السعودية، المهندس أحمد الراجحي، أن التوجيه باستخدام ” اعتماد ” الرقمية يساهم في تسريع وتسهيل الإجراءات والمتطلبات الحكومية توفيرًا للوقت والجهد وتحقيق درجة أعلى من الشفافية.

وفي السياق نفسه، أوضح وزير المالية محمد الجدعان، أمس الأول الخميس، أن الجهات التي لا تستطيع إكمال ” الإتمام ” خلال الفترة المتاحة سترسل مبرراتها إلى الوزارة لدراستها بمشاركة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ مؤكدًا أن التوجيه منح الوزارات والأجهزة الحكومية فترة لا تتجاوز 60 يومًا لإتمام استخدام الخدمات الإلكترونية عبر منصة الرقمية.