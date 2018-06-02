” المالكي ” يطمئن جمهوره على صحته

أماني الغامدي(صدى):

وجه الممثل فايز المالكي، رسالة إلى جمهوره يطمئنهم فيها على صحته عقب تعرضه لوعكة صحية أجبرته على ملازمة السرير الأبيض في المستشفى، قبل عدة أيام.

وكتب المالكي عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” اللهم لك الحمد والشكر طلعت من المستشفى وبخير وصحة ولله الحمد والمنة. ”

وأبدى عدد كبير من الفنانين والإعلاميين ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلهم وتعاطفهم مع خبر الوعكة الصحية التي تعرض لها المالكي قبل أيام، حيث أطلقوا هاشتاجًا بعنوان: ” قدامك العافية فايز ” ، تمنوا فيه له بالسلامة، وشكروه على جهوده في الأعمال الإنسانية.