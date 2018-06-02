بعد تغريدة أنا نجل الراجحي.. ” أبا الخيل ” يحذر من الحسابات المضللة

نايف السالم(صدى):

ناشد خالد أبا الخيل، المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر من بعض الحسابات المضللة على ” تويتر ” .

وذلك بعد أن زعم أحد المغردين على ” تويتر ” أنه نجل وزير العمل الجديد، أحمد سليمان الراجحي، مدعيًا أنه سيقوم بتوزيع جوائز وهدايا نقدية، لمَن يتفاعل مع ” التغريدة ” بالتهنئة للوزير الجديد.

وكتب ” أبا الخيل ” اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” أرجو الحذر من هذا النوع من الحسابات المضللة والوهمية، وسيتم اتخاذ الإجراء اللازم تجاهها ” .