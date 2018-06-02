بعد تغريدة أنا نجل الراجحي.. ” أبا الخيل ” يحذر من الحسابات المضللة
ناشد خالد أبا الخيل، المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر من بعض الحسابات المضللة على ” تويتر ” .
وذلك بعد أن زعم أحد المغردين على ” تويتر ” أنه نجل وزير العمل الجديد، أحمد سليمان الراجحي، مدعيًا أنه سيقوم بتوزيع جوائز وهدايا نقدية، لمَن يتفاعل مع ” التغريدة ” بالتهنئة للوزير الجديد.
وكتب ” أبا الخيل ” اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” أرجو الحذر من هذا النوع من الحسابات المضللة والوهمية، وسيتم اتخاذ الإجراء اللازم تجاهها ” .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1204 ] نشر منذ 16 دقيقة
ربعنا الله يهديهم
ما يصدقون خبر
مع شليويح يا شقراء
qlq[ عدد التعليقات: 2431 ] نشر منذ 11 دقيقة
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كويس
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1204 ] نشر منذ 9 دقائق
الله يوفق الراجحي بعمله
وإن شاء الله يكون اهل للمسعوليه
ياليت يعين نجر بن محماس نايب لوزير العمل
لله ثم لله ما يبقى بالبلد غير ربع الأجانب الصالح منهم فقط .. وما يبقى ورعن عاطل