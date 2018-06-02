طهران(صدى):

أعلنت مصادر رسمية إيرانية، عن تحطم طائرة عسكرية إيرانية، قرب أصفهان وسط إيران، اليوم السبت.

وأوضحت أن الطائرة سقطت في إحدى المناطق الصحراوية بمدينة حسن آباد جرقوية التابعة إلى محافظة أصفهان وسط ايران.

وأكدت أن الطيارين تمكنا من القفز قبل ارتطام الطائرة المقاتلة، كما تم العثور على حطام المقاتلة، لافتةً إلى أن البحث مستمر للعثور على الطيارين من دون ذكر أسباب سقوطها.

وفي السياق نفسه، أغلقت الجهات الأمنية الإيرانية منطقة الحادث وأعلنتها منطقة محظورة لحين اكتمال عمليات البحث والتقصي.