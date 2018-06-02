مدرب ألمانيا ينفي اهتمامه بقيادة ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

نفى يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، أمس الجمعة، ما تداولته وسائل الإعلاك عن وجوده ضمن قائمة المرشحين لقيادة ريال مدريد الإسباني في الفترة المقبلة خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان الذي قدّم استقالته بشكل مفاجئ.

وأوضح ” لوف ” الذي جدد عقده مؤخرًا مع منتخب ألمانيا إلى 2022: ” يمكنني استبعاد الأمر تمامًا الآن، الأمر لا يخصني لأنني في كأس العالم ” ، وذلك على هامش معسكر المنتخب الألماني في شمال إيطاليا.

وكانت وسائل الإعلام، نشرت أسماء قائمة من المرشحين لتدريب النادي الملكي، من بينهما لوف، وماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام، وماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس.