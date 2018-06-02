” الفضلي ” يثمن الأمر الملكي بإنشاء مجلس للمحميات الملكية

واس(صدى):

أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن الأمر الملكي بإنشاء مجلس للمحميات الملكية برئاسة سمو ولي العهد، يعكس اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ببيئة المملكة وتطويرها والحفاظ على تنوعها الأحيائي المميز.

وقال معاليه في تصريح صحفي: ” إن المملكة العربية السعودية تتمتع بتنوع أحياء بري وبحري فريد، بعضه لا يوجد في أي أماكن أخرى من العالم، وستكون المحميات الملكية عاملاً مهما للمحافظة على التنوع الأحيائي في المملكة، والحد من الصيد والرعي الجائر ومنع الاحتطاب والحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته.

وأفاد المهندس الفضلي أن جميع هذه الخطوات البيئية ستسهم – بحول الله -، في تحقيق رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني 2020، للوصول إلى مملكة خضراء وجودة حياة، وستعزز أيضاً مكانة المملكة دوليا في تحقيق الريادة في زيادة نسبة المناطق المحمية، لتحقيق لأهداف العشرية لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الأحيائي وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لما فيه خير أبناء المملكة والأجيال القادمة.

ودعا في ختام تصريحه الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يوفقهما لما فيه مصلحة البلاد والعباد، وأن يديم على هذه البلاد أمنها وعزها وتطورها.