تعرف على السيرة الذاتية لمن صدرت لهم الأوامر الملكية

نايف السالم(صدى):

السيرة الذاتية لمعالي المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم، الذي صدر أمر ملكي بتعيينه نائبَا لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالمرتبة الممتازة.

– تاريخ الميلاد: 1 / 7 / 1380هـ

– حاصل على البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

– عمل نائبا للرئيس للشراء والإمداد في أرامكو السعودية.

– عمل نائباً للرئيس لتقنية المعلومات في أرامكو السعودية.

السيرة الذاتية لمعالي المهندس خالد بن صالح المديفر الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه نائباً لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين بالمرتبة الممتازة.

يحمل معالي المهندس المديفر دبلوم الدراسات العليا في الأعمال التجارية العالمية من جامعة أكسفورد، وماجستير في إدارة الأعمال، وبكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وشغل معاليه منصب الرئيس وكبير المدراء التنفيذين لشركة التعـدين العربيـة السـعودية ” معادن ” منذ العام 2011م، ويمتلك المهندس المديفر ما يقارب 30 عاماً من الخبرات في القطاعات الصناعية منها ما يزد عن 23 عاماً في مناصب تنفيذية وقيادية في قطاع التعدين والصناعة.

والتحق معاليه بشركة معادن كنائب للرئيس لقطاع الفوسفات وتطوير قطاع الأعمال، قاد خلالهـا مسيرة التطـوير ـ في معـادن للمشـاريع العملاقـة لقطاع الفوسفات (شركة معادن لفوسفات) وكذلك تخطيط وتطوير البنى التحتية لمدينة رأس الخير الصناعية .

وقد عمل معالي المهندس المديفر، قبل التحاقه بمعادن، رئيساً لشركة إسمنت القصيم، ونائبا للرئيس ومدير عام للإدارة المالية في شركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق)، إحدى شركات سابك.

و شغل معاليه عضوية مجلس إدارة إسمنت القصيم، ومجلس إدارة الشركة العربية السعودية للسكك الحديدية (سار)، إضافة إلى عضوية بعض اللجان الحكومية، وعضوية مجالس إدارة عدد من الجمعيات الاجتماعية، كما يشغل حالياً عضوية مجلس إدارة بنك الخليج الدولي وشركة معادن، كما أنه عضواً في مجلس إدارة مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، وعضواً في مجلس إدارة منظمة الأسمدة العالمية.

ويحمل المهندس المديفر دبلوم الدراسات العليا في الأعمال التجارية العالمية من جامعة أكسفورد، وماجستير في إدارة الأعمال، وبكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

السيرة الذاتية لمعالي المهندس ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسي ، الذي صدر أمر ملكي بتعيينه مساعداً لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.

– تاريخ الميلاد: 1 / 7 / 1377هـ

– حاصل على البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة سان فرانسيسكو.

– نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية.

– عمل مديراً عاما للتدريب والتطوير للشؤون العامة في أرامكو السعودية.

– عضو في العديد من المجالس والجمعيات.

السيرة الذاتية لمعالي المهندس بدر بن عبدالله بن مهناء الدلامي، الذي صدر أمر ملكي بتعيينه نائباً لوزير النقل لشؤون الطرق بالمرتبة الممتازة.

– تاريخ الميلاد:2 /11 /1390هـ

– حاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

– عمل وكيلاً لوزارة الصحة للإمداد والشؤون الهندسية.

– عمل مستشارا لوزير الصحة.

– عمل مديراً تنفيذيا لمشروع واسط الغاز – أرامكو السعودية.

– عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للشّراء الموحد.

السيرة الذاتية لمعالي الأستاذ عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري، الذي صدر أمر ملكي بتعيينه مساعداً لوزير النقل بالمرتبة الممتازة.

– تاريخ الميلاد: 29 / 4 / 1396هـ

– حاصل على البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة الملك عبدالعزيز.

– عمل وكيلا لوزارة الصحة للموارد البشرية.

– عمل مستشاراً لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ومديراً للموارد البشرية.

– عمل وكيلاً لوزارة النقل للخدمات المشتركة.

السيرة الذاتية لمعالي الدكتور محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن القحطاني، الذي صدر أمر ملكي بتعيينه مديراً لجامعة حفر الباطن بالمرتبة الممتازة.

– تاريخ الميلاد: 1 / 7 / 1959م.

– حاصل على البكالوريوس في العلوم والتربية من جامعة الملك سعود، والماجستير والدكتوراه من جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

– عضو في مجلس الشورى.

– عمل عميداً لكلية التربية في جامعة الملك فيصل.

– عمل مدير المركز البحوث التربوية في جامعة الملك خالد.

السيرة الذاتية لمعالي المهندس هيثم بن عبدالرحمن بن عبدالله العوهلي، الذي صدر أمر ملكي بتعيينه نائباً لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.

– تاريخ الميلاد: 4 / 4 / 1976م .

– حاصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية.

– المدير التنفيذي لشركة سيسكو بالسعودية.

– عمل نائبا للمدير العام لمنظمة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب.

السيرة الذاتية لمعالي الأستاذ محمد بن طويلع بن سعد السلمي، الذي صدر أمر ملكي بتعيينه مساعداً لوزير الخدمة المدنية بالمرتبة الممتازة.

– تاريخ الميلاد: 1 / 7 / 1379هـ

– حاصل على الماجستير في الإدارة العامة من جامعة كاليفورنيا – هيوود.

– أنهى برنامج المدراء التنفيذيين في جامعة أكسفورد في بريطانيا.

– حاصل على العديد من الدورات التدريبية والتطويرية في مجالات القيـادة الاستراتيجية والتنفيذية والموارد البشرية.

– عمل مساعداً للمدير العام التنفيذي للشؤون الإدارية والأنظمة بالمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.

– عمل نائباً لرئيس شركة صدارة للبتروكيماويات لقطاع العلاقات الصناعية.

السيرة الذاتية لمعالي الدكتور عبدالله بن سالم بن جابر المعطاني، الذي صدر أمر ملكي بتعيينه نائباً لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير.

– تاريخ الميلاد: 1372هـ .

– حصل على الدكتوراه في النقد الأدبي من جامعة إكستر في بريطانيا.

– عضو مجلس الشورى.

السيرة الذاتية لمعالي الدكتور خالد بن صالح بن عبدالله السلطان، الذي صدر أمر ملكي بتعيينه رئيساً لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمرتبة وزير.

– تاريخ الميلاد: 1 / 7 / 1382هـ

– حاصل على البكالوريوس والماجستير في هندسة النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وشَهادة الدكتوراه في الهندسة الصناعية من جامعة ميتشغان في الولايات المتحدة الأمريكية.

– عمل عميداً لكلية علوم هندسة الحاسب الآلي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

– عمل وكيلاً لوزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية.

– عمل مديراً مكلفاً لجامعة حائل.

– عمل مديراً لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

السيرة الذاتية لمعالي الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ، الذي صدر أمر ملكي بتعيينه وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

– حاصل على الدكتوراه في الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

– عمل مستشاراً قي الأمانة العامة للدعوة الإسلامية.

– عمل مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين حينًما كان أميراً لمنطقة الرياض.

– عمل رئيساً لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( 2012 – 2015م).

السيرة الذاتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ الذي صدر أمر ملكي بتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وعضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

– تاريخ الميلاد: عام 1378هـ.

– حاصل على البكالوريوس في أصول الدين من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

– عمل وزيراً للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

– عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

– المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

– عضو اللجنة العليا لسياسة التعليم.

-عضو في الجمعية الفقهية السعودية.

السيرة الذاتية لمعالي الأستاذ أحمد بن محمد بن علي الثقفي، الذي صدر أمر ملكي بتعيينه مستشاراً برئاسة أمن الدولة بالمرتبة الممتازة.

– تاريخ الميلاد: 1370هـ

– حاصل على البكالوريوس والماجستير في الإدارة المالية وإدارة الأعمال من الولايات المتحدة.

– عمل مسؤولاً مالياً عن الاعتمادات المستندية وعقود الإسكان وتأمين الأسلحة الخاصة بوزارة الداخلية.

– عمل مديراً عاما للشؤون الفنية بوزارة الداخلية.