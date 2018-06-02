لهذه الأسباب لا تركن سيارتك أبدا في العراء

متابعات(صدى):

كثير من قائدي السيارات يقوم بركن سياراته في العراء غير مهتم بشراء غطاء لها أو يخصص مكان ليتم ركنها به أثناء الليل أو في حال تركها والسفر لفترة، مما يعرضها للتلف والتدهور، وهنا نستعرض الأسباب التي ستجعلك تحرص على ركن سيارتك في أماكن مغطاة وألا تتركها في العراء.

1- تغيير طلاء السيارة

من أكثر أجزاء السيارة تعرضا للضرر من ركن السيارة في العراء هو الطلاء، بسبب العوامل التي يتعرض لها من شمس حارقة ورطوبة وأمطار وأتربة، مما يتسبب في تدمير الطلاء وسرعة تلفه، لذا من الواجب القيام بشراء غطاء للسيارة أو ركنها في مكان مخصص.

2– تآكل فرش السيارة

أغلب فرش السيارات حاليا مصنوع من الجلد الصناعي، وفي حال ركن السيارة في العراء وتعرضها للشمس والحرارة المرتفعة، يتعرض الجلد للتشقق و التآكل، مما قد تضطر إلى تغييره.

3– معدن السيارة

كما يتأثر طلاء السيارة بالتلف جراء العوامل الخارجية المختلفة، يتأثر كذلك جسم السيارة بشكل أكثر ضررا، لكون جسم السيارة مصنوع من المعدن، مما يعرضه لخطر أكبر وهو الصدأ و التأكل بسبب كثرة التعرض للشمس والماء، مما يكلف مال كثير لإصلاحه.

4– مكونات السيارة الداخلية

نظرا لتعرض السيارة للشمس والحرارة الشديدة، وفي نفس الوقت جميع مكونات السيارة الداخلية والإكسسوارات مصنوعة من البلاستك والفايبر، يؤدي ذلك إلى تلفها وانخفاض كفاءتها.

5– عدم نظافة السيارة

بسبب ركن السيارة في العراء تتعرض لجميع العوامل الجوية كما ذكرنا، مما يجعلها يوميا معرضه للأتربة والماء خارجيا ولتسرب الغبار داخليا، وهكذا تحتاج نظافة من حين لآخر.