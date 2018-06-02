” البيئة ” تحظر استيراد الخضار والفواكه من كيرلا الهندية وتوضح السبب

عادل الحربي(صدى):

فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الحظر على استيراد الخضار والفواكه الطازجة من ولاية ” كيرلا ” بجمهورية الهند.

حيث اتخذت الوزارة هذا القرار؛ بعد ورود تقارير تبين تسجيل حالات إصابة بفيروس ” نيباه ” ؛ بعد تناول ثمار خضار وفاكه ملوثة بفضلات أو لعاب الخفاش، في ولاية ” كيرلا ” الهندية؛ نتج عنه وفيات بشرية.

وفي هذا السياق، قال الوزارة الدكتور سند الحربي، مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية، أن الوزارة أصدرت قرارها الفوري بذلك؛ كإجراء احترازي؛ للحد من مخاطر هذا الفيروس على المملكة؛ جراء تلوث الخضار والفواكه المستوردة من هذه المنطقة.