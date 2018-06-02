بالصور.. الكشف عن نيسان GT-R نيسمو GT3 2018 الجديدة بقوة 543 حصان

متابعات(صدى):

أزاحت نيسان الستار عن GT-R نيسمو GT3 موديل 2018 الجديدة بتحديثات مختلفة للسيارة عالية الأداء، مثل تحسين توزيع الوزن وخفض مركز الجاذبية بفضل وضع محرك V6 سعة 3.8 لتر التيربو المزدوج بقوة 543 حصان وعزم دوران 637 نيوتن.متر في مستوى أكثر انخفاضا داخل السيارة، مع إرجاعه 5.9 إنش للوراء مقارنة بالسابق.

بجانب تغيير موضع المحرك؛ طورت نيسان نظام تعليق جديد لنيسمو GT3 مع تحسينها لثبات السيارة بشكل عام وتزويدها بمكابح محدثة لتوفير “ موثوقية وتحمل أعلى على مدار الوقت ” .

وبينما تم تصميم GT-R نيسمو GT3 بالأساس لتصبح سيارة سباق، إلا أن موديل 2018 سيأتي بنظام مكيف هواء اختياري لإراحة السائق في سباقات التحمل الطويلة.

وتتوفر نيسان GT-R نيسمو GT3 الجديدة للطلب الآن مع بدء التوصيل في يناير، بسعر يبدأ من حوالي 551,580 دولار (2.06 مليون ريال ).