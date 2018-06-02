” هدف ” : احتساب الإجازات الرسمية ضمن مدة برنامج ” وصول ” لدعم المرأة العاملة

عادل الحربي(صدى):

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، عن احتساب الإجازات الرسمية ضمن مدة برنامج ” وصول ” لدعم المرأة العاملة.

حيث يهدف برنامج ” وصول ” لدعم المرأة العاملة بـ 800 ريال شهريًا من إجمالى تكلفة الاستعانة بوسيلة نقل لإيصالها للعمل، فيما يستفيد من البرنامج حاليًا أكثر من 10 آلاف موظفة، فضلًا عن برنامج ” قرة ” لاستضافة أبناء العاملات.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، يعمل حاليًا على تطوير برامجه المختلفة بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من ورش العمل بعدة مدن مختلفة بالمملكة.