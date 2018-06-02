فيديو توعوي من ” الصحة ” تحذر فيه من مخاطر الشيشة والمعسل

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو، نشرته وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، مخاطر الشيشة والمعسل على صحة المواطنين، مبينة خلاله أن البعض يعتقد خطأ أن الشيشة أقل ضررًا من السجائر، والحقيقة أنها لا تقل خطرًا عنها، بل تفوقها في الخطورة.

وأشارت ” الصحة ” خلال الفيديو، إلى أن ” المعسل والشيشة ” يرفعان خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، فضلًا عن احتمالية العدوى بنسبة كبيرة وخطيرة.

وبيّن الفيديو التوعوي، أن تدخين الشيشة لمدة ساعة يعادل تدخين 100 سيجارة، وحجم الدخان الصاعد منها ضعف دخان السجائر، وكذلك تتضاعف في المعسل كل المواد الضارة.