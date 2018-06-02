بالفيديو.. سقوط عجوز في حفرة طينية أثناء جمعها الزهور
سقطت امرأة عجوز تبلغ من العمر 80 عاماً، داخل حفرة طينية عمقها أربعة أمتار بالصين وظلت بها لمدة ساعتين، أثناء جمعها الزهور.
ووصل رجال الإطفاء للمرأة واستطاعوا إنقاذها بعد أن صعدت على كتف أحدهم وأكد المسعفون عدم إصابتها بأي ضرر .
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 3794 ] نشر منذ 59 دقيقة
سقوطك وانت تحمل شيئاً جميلاً يخفف من اثر السقوط-
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29171 ] نشر منذ 50 دقيقة
الله يخارجنا عاد طيحة الكبير تختلف عن الصغير
🌴🌴يازين الصحراء🐫🐫[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 47 دقيقة
اخوي السحاب مالاحظت شي عجيب في الموضوع🤔🤔
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 3794 ] نشر منذ 42 دقيقة
هلا اخوي يازين الصحاري
يمكن تقصد ان الشي الغريب انها في الثمانين وتتحرك وتجمع رهور واستطاعت ان تصعد على كتف احدهم-او تقصد ملاحظه أخرى-
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29171 ] نشر منذ 37 دقيقة
بس الزهور الي تجمعها ايش تسوي بها
سبحان الله في ذا السن تحمع زهور وعندي تمشي على البكور
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 3794 ] نشر منذ 29 دقيقة
عجايزهم يحبون الحياه يالست محرومه
وطبيعة ارضهم وناسهم يساعدون على الحياه
يجدون تشجيع من الكل -والكل مبتسم وعائش وراضي-
جو صحي-اكل صحي-ماء انهار او شلالات بعد الثلوج-
🌴🌴يازين الصحراء🐫🐫[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 18 دقيقة
ياخوي السحاب أكيد انا انتبهت لهاذي النقطة اللي ذكرتها أنت
بس أنا قصدت انها سلعة صيني وماصارلها شي ههههههه عفوك يارب أستغفر اللّه