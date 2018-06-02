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بالفيديو.. سقوط عجوز في حفرة طينية أثناء جمعها الزهور

بالفيديو.. سقوط عجوز في حفرة طينية أثناء جمعها الزهور
بكين(صدى):

سقطت امرأة عجوز تبلغ من العمر 80 عاماً، داخل حفرة طينية عمقها أربعة أمتار بالصين وظلت بها لمدة ساعتين، أثناء جمعها الزهور.

ووصل رجال الإطفاء للمرأة واستطاعوا إنقاذها بعد أن صعدت على كتف أحدهم وأكد المسعفون عدم إصابتها بأي ضرر .


7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3794 ] نشر منذ 59 دقيقة

سقوطك وانت تحمل شيئاً جميلاً يخفف من اثر السقوط-

[ عدد التعليقات: 3794 ] نشر منذ 42 دقيقة

هلا اخوي يازين الصحاري
يمكن تقصد ان الشي الغريب انها في الثمانين وتتحرك وتجمع رهور واستطاعت ان تصعد على كتف احدهم-او تقصد ملاحظه أخرى-

[ عدد التعليقات: 3794 ] نشر منذ 29 دقيقة

عجايزهم يحبون الحياه يالست محرومه
وطبيعة ارضهم وناسهم يساعدون على الحياه
يجدون تشجيع من الكل -والكل مبتسم وعائش وراضي-
جو صحي-اكل صحي-ماء انهار او شلالات بعد الثلوج-

[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 18 دقيقة

ياخوي السحاب أكيد انا انتبهت لهاذي النقطة اللي ذكرتها أنت
بس أنا قصدت انها سلعة صيني وماصارلها شي ههههههه عفوك يارب أستغفر اللّه

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