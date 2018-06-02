بالفيديو.. سقوط عجوز في حفرة طينية أثناء جمعها الزهور

بكين(صدى):

سقطت امرأة عجوز تبلغ من العمر 80 عاماً، داخل حفرة طينية عمقها أربعة أمتار بالصين وظلت بها لمدة ساعتين، أثناء جمعها الزهور.

ووصل رجال الإطفاء للمرأة واستطاعوا إنقاذها بعد أن صعدت على كتف أحدهم وأكد المسعفون عدم إصابتها بأي ضرر .