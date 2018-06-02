شركات محلية تشارك في التشغيل التجريبي لمطار جدة الجديد

نايف السالم(صدى):

بيّنت مصادر، أن هناك عددًا من شركات الطيران المحلية، من أبرزها: ” نسمة، ناس، السعودية الخليجية ” ، ستشارك في التشغيل التجريبي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، باعتبارها شركات للوجهات الداخلية.

ومن المنتظر خلال الفترة المقبلة، أن تنطلق عدد من الرحلات الداخلية عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، وصولًا إلى الرحلات الدولية العام القادم.

جدير بالذكر، أن مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، قد شهد أول رحلتين تجريبيتين انطلقت من جدة إلى القريات، ثم العودة إلى جدة، عبر الخطوط السعودية، والتي اكتمل نجاحها بجهود هيئة الطيران المدني.