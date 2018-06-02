السيرة الذاتية للمهندس أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية
السيرة الذاتية لمعالي المهندس أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي، الذي صدر أمر ملكي بتعيينه وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية.
– تاريخ الميلاد :1 / 7 / 1387هـ .
– حاصل على البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك فهد البترول والمعادن.
– رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية.
– عضو مجلس إدارة هيئة المدن الاقتصادية.
– عضو مجلس إدارة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
– رئيس مجلس إدارة وعضو في مجالس إدارات العديد من الشركات والمؤسسات.
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