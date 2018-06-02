وصول البرتغالي ” إيمانويل ” مدرب التعاون الجديد إلى الرياض

ماجد محمد(صدى):

شهدت العاصمة الرياض، وصول البرتغالي بيدرو ايمانويل، المدير الفني الجديد لنادي التعاون، فجر اليوم السبت، ومن المقرر أن يعقد المدرب الجديد عدة اجتماعات مع إدارة النادي خلال الأيام القادمة، بهدف دراسة ملفات الموسم المقبل.

واستقبل مدرب التعاون الجديد بيدرو ايمانويل، سعود الوتيد، عضو مجلس إدارة النادي، وأحمد الأحمد، عضو العلاقات العامة، وجهزت إدارة ” التعاون ” البرنامج الإعدادي للفريق الكروي الأول، استعداداً لمنافسات الموسم الرياضي المقبل، وذلك على أن تكون عودة التمارين يوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر يونيو الجاري.

جدير بالذكر، أن فريق التعاون سيخوض مباراة ودية في يوم 4/ 7/ 2018م، ليغادر بعد ذلك إلى المعسكر الخارجي، والذي يستمر لمدة 18 يومًا بدايةً من الجمعة الموافق 6/ 7/ 2018م، الفترة التي سيلعب الفريق خلالها خمس مباريات ودية.