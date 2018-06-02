بعد احتسابه بعداد الموتى منذ 30 عاما.. طيار روسي ” حيا ” بعد اسقاط طائرته

موسكو(صدى):

بعد مرور ما يقرب من ثلاثين عامًا على فقدان أثره بعد إسقاط طائرته في غضون الاجتياح السوفياتي لأفغانستان، واحتيابه على عداد الموتى، كشفت منظمة قدامى المحاربين الروس عن العثور على طيار حربي روسي ” حيًا ” ، حيث قال فياشيسلاف كالينين، نائب رئيس المنظمة، أن الطيار الروسي أسقطت طائرته عام 1987م، ويرجح أنه تخطى الستين من العمر، ويريد العودة إلى الوطن.

وبيّن نائب رئيس منظمة المحاربين القدامى، أن الطيار الروسي قد يكون في باكستان، حيث أقامت أفغانستان معتقلات لأسرى الحرب، فيما رفض فاليري فوستروتين – الذي يرأس الجانب الروسي باللجنة الروسية الأمريكية لأسرى الحرب والجنود المفقودين في المعارك – الكشف عن هوية الطيار، قائلًا: ” لا يزال حيًا.. إنه أمر مدهش للغاية.. إنه الآن بحاجة للمساعدة ” .

وكانت صحف روسية، أوردت أن طيارًا روسيًا يدعى: ” سيرغي بانتليوك ” ، أسقطت طائرته في 1987، موضحة أنه من منطقة روستوف في جنوب روسيا، وكان فقد أثر طائرته بعد إقلاعها من قاعدة باغرام، التي تحولت حاليًا إلى قاعدة أمريكية شمال كابول.