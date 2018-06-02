العواد عن قرار إنشاء وزارة مستقلة للثقافة: يدعم تطوير الأداء للأفضل

نايف السالم(صدى):

وصف معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد الأوامر الملكية التي صدرت بأنها حلقة ضمن مسيرة التحديث والنهضة التي تعيشها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله ـ للوصول بالوطن إلى أفضل المستويات.

وأكد الدكتور العواد في تصريح بهذه المناسبة أن الأمر الملكي الكريم بفصل الثقافة عن الإعلام وإنشاء وزارة مستقلة للثقافة جاء داعماً لتطوير أداء كلا القطاعين للأفضل بما يحقق الرؤية الطموحة لبلادنا.

ورفع معاليه شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ أيدهما الله ـ على عنايتهما الدائمة بالشأنين الثقافي والإعلامي، وتخصيص وزارتين مستقلتين لهما، بما يمنحهما المزيد من المهنية والتخصص ويعلي من حضور بلادنا ورفعتها عالمياً.

ونوه الدكتور العواد بتعيين صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزيرًا للثقافة، وقال : ” إنه مشهود له بالحضور الثقافي والإداري المميز ويمتلك رصيداً من النجاحات في عدة مهام ومسؤوليات، سائلاً الله له العون والتوفيق والنجاح للوصول بالثقافة السعودية إلى الطموحات المأمولة “.

وأشار وزير الإعلام إلى أن الأمر الملكي الكريم نص على أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الثقافة، ومن تراه من الجهات ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها، معرباً معاليه عن تسخير كل الجهود لتحقيق النقلة الطموحة لهذين القطاعين.