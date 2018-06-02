” تحلية المياه ” تعلن عن وظائف شاغرة بعدة مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم، وفقًا للمسميات التالية:

1- معقب ” محطات ينبع ” .

2- طابع عربي/ملفات ” محطات ينبع ” .

3- كاتب ” محطات الجبيل ” .

4- مسجل معلومات ” محطات الجبيل ” .

5- سائق/ مراسل ” محطات ينبع ” .

6- سائق/ مراسل ” محطات الجبيل ” .

7- سائق/ مراسل ” محطات الخبر ” .

وناشدت المؤسسة جميع الراغبين للتقدم لهذه الوظائف، بضرورة التأكد من استيفائهم الشروط المطلوبة، وإرفاق الوثائق والمستندات الخاصة بهم من خلال الرابط التالي:هنا مشيرة إلى أن التقديم مستمر حتى 11/6/2018 .