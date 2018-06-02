نصائح ثمينة كي يبدو جمالك طبيعيا يوم زفافك

متابعات(صدى):

قالت خبيرة في الجمال والموضة ، أنه تكثر الأعراس في عيد الفطر، فيكون عيد العروس عيدين، لذا تحرص على الاعتناء ببشرتها طوال شهر الصوم، وبعناية خاصة.

وقدمت مجموعة نصائح ثمينه لعروس العيد، قبل أسبوعين تقريباً من حفل زفافها وأهم يوم في عمرها.

التقشير

التقشير هو السلاح السري، وهي الخطوة الأكثر تغييراً في روتينكِ، لأنها تُحدث فارقاً كبيراً في بشرتكِ، ويمكنكِ اللجوء إلى التقشير عن طريق عمل ماسك، ولكن مع ضرورة استخدام المنتجات ذات السمعة الجيدة.

التنظيف

عادة ما تتعرّض العروس قبل أسابيع من الزفاف لضغوطات شديدة، ومن هنا تأتي أهمية تنظيف الوجه خلال هذه الفترة، للحصول على بشرة مُشرقة يوم العُرس.

لذا يفضّل تناول المشروبات الصحية والسلاطات، مع الكثير من الأفوكادو، بالإضافة إلى العصائر الخضراء.

وهي الأكلات والمشروبات التي يجب أن تضيفيها على الفور إلى نظامكِ الغذائي في رمضان، حيث تعمل بشكل واضح على ترطيب بشرتكِ من الداخل.

الليلة السابقة

التدليك قبل ليلة واحدة من الزفاف أمر مثالي، لأنه يجعل وجهكِ يبدو متجدداً على الفور.

قومي بتدليك الجلد في حركات دائرية لأعلى، على أن تبدئي بقاعدة الرقبة على الجانبين، بحيث يتم التدليك في دوائر لطيفة لأعلى في اتجاه الفك.

صباح يوم الزفاف

بعد الحصول على القسط الكافي من النوم الهادىء، عليكِ بقناع الصباح يوم الزفاف، والذي يعمل على إشراق بشرتكِ، ويمنحها وهجاً وردياً، مع الحرص على تغطية وجهكِ وعنقكِ تغطية كاملة للحصول على النتيجة المثالية من القناع يوم زفافكِ.