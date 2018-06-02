استمرار اتهام الأهالي لمركز الكلى ببيشة بعد وفاة الحالة الثالثة

أبها(صدى):

تستمر الاتهامات الموجهة من قبل أهالي بعض المرضى لمركز الكلى بمحافظة بيشة، خاصة بعد وفاة الحالة الثالثة صباح أمس الجمعة، والتي كانت قد دخلت بحالة غيبوبة الثلاثاء الماضي.

حيث اتهم بعض الأهالي مركز الكلى بمحافظة بيشة بالتسبب في وفاة 3 حالات؛ بسبب الاجراءات الطبية المقدمة للمرضى خلال جلسات غسيل الكلى.

وفي هذا السياق، أفاد أهالي المتوفاة، بأنهم قاموا بتقديم شكوى لوزارة الصحة، يوجهون فيها الاتهام للمركز بالتسبب قي دخول شقيقتهم بحالة غيبوبة الثلاثاء الماضى، بعد إصابتها بنزيف حاد بالمخ.

يُذكر أن هذه الحالة ليست الأولى، بل سبقها مريضتين بالفشل الكلوي، ورغم الاتهامات التي وجها الأهالي لمركزالكلى بمحافظة بيشة، إلاأن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة قامت بنفي الاتهامات المشارة إليها، مبينة أن المركز ليس له علاقة بوفاة الحالات المشار إليها.

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