تخفيض حصص ضخ المياه المحلاة للمنطقة الشرقية لهذا السبب

نايف السالم(صدى):

ناشدت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، اليوم السبت، المواطنين والمقيمين بالمنطقة الشرقية، بأخذ احتياطاتهم المائية، نتيجة حدوث تسريب في الأنبوب المغذي لخزاناتها داخل حرم شركة مرافق، مما أدى لتخفيض حصص ضخ كميات المياه المحلاّة التي تغذي مدن ومحافظات المنطقة.

وأوضحت المؤسسة، أن هذا الخط يضخ نحو 500 ألف م3 من المياه المحلاة يوميًا للمدن الرئيسية في المنطقة الشرقية، مؤكدة أن فرق الصيانة بشركة مرافق، باشرت حادث التسرب، وجاري العمل على معالجة الأمر.

وأكدت ” تحلية المياة ” ، أنها تواصل التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بشأن تنفيذ خطة الطوارئ واستمرارها في ضخ المياه، وذلك كي تتصاعد هذه الكميات تدريجيًا وصولًا لمعدلاتها الطبيعية، لافتة إلى أنها تبذل كل الجهود لتقليص الفقد واستمرار الإمداد دون انقطاع، وذلك من خلال استخدام الخزن التشغيلي للمؤسسة.