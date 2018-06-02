الأمير بدر بن عبدالله يوجه الشكر لخادم الحرمين وسمو ولي العهد

محمد السعران(صدى):

تقدم الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، اليوم السبت، بخالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ثقتهم فيه بتعيينه في هذا المنصب.

وقال الأمير بدر بن عبدالله على حسابه الرسمي على ” تويتر “: ” أتقدم بخالص الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هذه الثقة الملكية الغالية، وأسأل الله أن أوفق لخدمة المملكة وأن أقوم بواجبي على أكمل وجه “.

وكان صدر أمر ملكي في الساعات الأول من صباح اليوم السبت، بإنشاء وزارة للثقافة وتعيين الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزيرًا لها.