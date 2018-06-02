وكيل إمارة منطقة الرياض يؤكد على قرار مجلس الوزراء في الموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش

محمد السعران(صدى):

أكد معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري على قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – القاضي بالموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش .

وبين معاليه المصلحة العامة للقرار في ضبط الكثير من التجاوزات وعدم الأساءة العامة, مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على المجتمع وكرامته التي كفلتها الشريعة الإسلامية .

ولفت النظر إلى أن القرار يهدف إلى الوقاية الأخلاقية وعدم تجاوز الأدب العام ونشر ثقافة الاحترام والحفاظ على الخصوصيات .

ورفع الدكتور السديري في ختام تصريحه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على متابعتهم وحرصهم على أمور المجتمع كافة وضمان الأمن والأدب وفق تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة, والتقاليد والشيم والاعراف الاصيلة.