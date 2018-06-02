وكيل إمارة منطقة الرياض يؤكد على قرار مجلس الوزراء في الموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش
أكد معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري على قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – القاضي بالموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش .
وبين معاليه المصلحة العامة للقرار في ضبط الكثير من التجاوزات وعدم الأساءة العامة, مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على المجتمع وكرامته التي كفلتها الشريعة الإسلامية .
ولفت النظر إلى أن القرار يهدف إلى الوقاية الأخلاقية وعدم تجاوز الأدب العام ونشر ثقافة الاحترام والحفاظ على الخصوصيات .
ورفع الدكتور السديري في ختام تصريحه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على متابعتهم وحرصهم على أمور المجتمع كافة وضمان الأمن والأدب وفق تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة, والتقاليد والشيم والاعراف الاصيلة.
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