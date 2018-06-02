بالفيديو.. العناية الإلهية تنقذ طفل ومشرفته من الموت دهسا
وثق مقطع فيديو لحظة إنقاذ العناية الإلهية لطفل ومشرفة حافلة مدرسية من الموت دهسًا تحت عجلات حافلة في أبوظبي.
وأظهر مقطع الفيديو تواجد الطفل والمشرفة على حافة الحافلة التي جاءت مسرعة بجانبهما وكانت تكاد تدهسهما أثناء توصيل المشرفة الطفل إلى منزله.
العناية الإلهية تنقذ طفل ومشرفة حافلة مدرسية من الموت تحت عجلات حافلة في أبوظبي pic.twitter.com/A64n4tI6qX
— الاكثر مشاهدة (@TheTopVideo) ٢ يونيو ٢٠١٨
محمد[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 1 ساعة
الله
محمد[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 1 ساعة
الاه