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بالفيديو.. العناية الإلهية تنقذ طفل ومشرفته من الموت دهسا

بالفيديو.. العناية الإلهية تنقذ طفل ومشرفته من الموت دهسا
أبو ظبي(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة إنقاذ العناية الإلهية لطفل ومشرفة حافلة مدرسية من الموت دهسًا تحت عجلات حافلة في أبوظبي.

وأظهر مقطع الفيديو تواجد الطفل والمشرفة على حافة الحافلة التي جاءت مسرعة بجانبهما وكانت تكاد تدهسهما أثناء توصيل المشرفة الطفل إلى منزله.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 1 ساعة

الله

[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 1 ساعة

الاه

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