رسميا.. الوحدة يتعاقد مع البرازيلي روملو اوتيرو

ماجد محمد(صدى):

أنهت إدارة نادي الوحدة، اليوم السبت، تعاقدها بشكل رسمي مع نجم منتخب فنزويلا وفريق اتليتكو منييرو البرازيلي ” روملو اوتيرو “، وذلك بدعم المستشار تركي آل الشيخ.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على ” تويتر “، مقطع فيديو أثناء توقيع العقد مع اللاعب بحضور رئيس هيئة الرياضة المستشار تركي آل الشيخ.

