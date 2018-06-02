  • السبت 2

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. رسميا.. الوحدة يتعاقد مع البرازيلي روملو اوتيرو

رسميا.. الوحدة يتعاقد مع البرازيلي روملو اوتيرو

رسميا.. الوحدة يتعاقد مع البرازيلي روملو اوتيرو
ماجد محمد(صدى):

أنهت إدارة نادي الوحدة، اليوم السبت، تعاقدها بشكل رسمي مع نجم منتخب فنزويلا وفريق اتليتكو منييرو البرازيلي ” روملو اوتيرو “، وذلك بدعم المستشار تركي آل الشيخ.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على ” تويتر “، مقطع فيديو أثناء توقيع العقد مع اللاعب بحضور رئيس هيئة الرياضة المستشار تركي آل الشيخ.

&nbsp


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *