رسميا.. الوحدة يتعاقد مع البرازيلي روملو اوتيرو
أنهت إدارة نادي الوحدة، اليوم السبت، تعاقدها بشكل رسمي مع نجم منتخب فنزويلا وفريق اتليتكو منييرو البرازيلي ” روملو اوتيرو “، وذلك بدعم المستشار تركي آل الشيخ.
ونشر الحساب الرسمي للنادي على ” تويتر “، مقطع فيديو أثناء توقيع العقد مع اللاعب بحضور رئيس هيئة الرياضة المستشار تركي آل الشيخ.
 
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بدعم من رئيس هيئة الرياضة معالى المستشار تركي آل الشيخ إدارة النادي تنهي رسمياً تعاقدها مع نجم منتخب فنزويلا وفريق اتليتكو منييرو البرازيلي ” روملو اوتيرو ”
Rómulo Otero#الوحدة pic.twitter.com/p744SRaEz2
— نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) ٢ يونيو ٢٠١٨
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