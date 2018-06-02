182 ألف مشارك في مبادرة ” ادعم ناديك “

ماجد محمد(صدى):

أعلن رئيس هيئة الرياضة المستشار تركي آل الشيخ، اليوم السبت، عن آخر تحديث لأعداد الداعمين من جماهير الأندية لمبادرة ” ادعم ناديك “، ليوم أمس الجمعة.

وحافظ أصحاب الثلاث مراكز الأولى على مراكزهم وهم ” الهلال والاتحاد والنصر ” على الترتيب، حيث تمكن الاتحاد من الصعود إلى المركز الثاني ليهبط النصر إلى المركز الثالث، بينما حافظ الهلال على الصدارة.

وأوضح المستشار تركي آل الشيخ على حسابه الرسمي على ” تويتر ” أن العدد الإجمالي للمشاركين في المبادرة بلغ 128.062 مشارك.